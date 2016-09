Daniel Jasinski aus dem Nichts in die Weltspitze

Niemand hatte ihn auf der Rechnung, dann machte er den Wettkampf seines Lebens: Daniel Jasinski gewann im Schatten von Christoph Harting sensationell Bronze.

Stabsunteroffizier (FA) Daniel Jasinski (Sportfördergruppe Bw Warendorf) schaute seine Bronzemedaille immer wieder ungläubig an, streichelte sie zärtlich. Der 2,07-Meter-Mann konnte sein Glück kaum fassen. „Das hätte mir keiner vorhergesagt“, sagte Daniel Jasinski über seinen großen Moment. Im Schatten des neuen Olympiasiegers Christoph Harting (SCC Berlin) sicherte sich der Wattenscheider den dritten Platz.

„Das ist ein unglaubliches Gefühl, riesig“, sagte der Sportsoldat. Von der Tribüne aus hatten ihn Vater und Trainer Miroslaw sowie Freundin Anni immer wieder gepusht. „Ich kann es echt nicht fassen, es ist einfach nur der Hammer“, sagte Daniel Jasinski nach seinem Wurf ins Glück auf 67,05 Meter. Nur Christoph Harting (68,37 m) und Weltmeister Piotr Malachowski (Polen) schmissen weiter (67,55 m).

Bis zum letzten Durchgang hatte Daniel Jasinski auf dem Bronze-Rang gelegen, dann schob sich plötzlich der Este Martin Kupper vorbei. Daniel Jasinski war auf einmal nur noch Vierter, doch der 27-jährige behielt in einem super spannenden Finale die Nerven und konnte noch einmal kontern.

Im letzten Versuch noch einmal 150 Prozent gegeben

„Ich dachte mir: Alles oder nichts! Jetzt musst du alles geben, sonst fährst du unzufrieden nach Haus'“, sagte Daniel Jasinski, der sich quasi aus dem Nichts in die Weltspitze katapultierte: „Ich habe mich kurz konzentriert, bin noch einmal die Bewegungen durchgegangen. Und dann habe ich 150 Prozent in den Wurf gelegt. Einfach volle Pulle.“

Und so stand am Ende der bisher größte Moment seiner Karriere, die erste Medaille bei einer großen Meisterschaft. Und dann auch noch bei Olympia. Dabei war er selbst in Deutschland bisher bestenfalls die Nummer drei. Seine Ehrenrunde mit der Deutschland-Fahne genoss er umso mehr.

Vater trainierte bereits Möllenbeck und Buder

Vater Miroslaw Jasinski hatte als Trainer von Kugelstoßer Oliver-Sven Buder und Diskus-Bad-Boy Michael Möllenbeck schon WM-Medaillen gewonnen – aber noch keine bei Olympia. Bis Sohn Daniel zuschlug. „Der hat sich auch riesig gefreut“, sagte er.

Die Beziehung Vater/Sohn und Athlet/Trainer sei nicht immer ganz leicht, aber sie bringt Erfolg. „Sport und Privates haben wir eigentlich immer getrennt gehalten, deswegen läuft das auch so gut“, sagte Daniel Jasinski: „Es ist natürlich super schön, wenn der Vater dabei ist.“

Nach der Qualifikation war Daniel Jasinski noch skeptisch gewesen und meinte: „Ich hoffe, dass es das nicht gewesen ist.“ War es nicht. Als Beleg dafür kann sich Daniel Jasinski seine Bronzemedaille immer wieder anschauen.

Text: Sport-Informations-Dienst (SID)

Foto: Chai von der Laage