LOWA macht sich auf die Socken

EIGHTSOX ist die neue eigenständige Funktionssockenmarke von LOWA. Denn LOWA kennt sich aus in Sachen Füße. Seit über 90 Jahren machen die Jetzendorfer Schuhe. Jetzt kommen die Schuster dem Fuß noch näher und stecken ihr Know-how in Socken. Mit EIGHTSOX haben sie dafür eine eigene Marke aus der Taufe gehoben. Produziert wird in Italien.

„Wir beschäftigen uns rund um die Uhr mit Füßen. Da liegt es nahe, dass wir unser umfassendes Wissen nun auch für Socken nutzen. Wir bleiben damit ja quasi bei unseren Leisten“, erklärt LOWA Chef Werner Riethmann, zum Einstieg in den neuen Geschäftsbereich.

Den Erfolg der EIGHTSOX garantieren die Top-Qualität made in Italy, ausgefeilte Funktionen sowie perfekt platzierte Materialien und Stricktechnologien. Genaue Kenntnis der Fußanato- mie, hochwertige Funktionsmaterialien, Hightech-Strickmaschinen und handwerkliches Können sind die Grundlagen, auf denen das EIGHTSOX-Konzept fußt. Der besondere Schwerpunkt liegt auf dem Thema Support als Ausdruck der für den Nutzer spürbaren Funktion.

EIGHTSOX bieten Unterstützung beim Laufen, Biken, Trekken oder Skifahren. Hinzu kommen eine überzeugende Passform und ein hoher Tragekomfort. EIGHTSOX ist Partner beim Sport und bietet auch im Alltag angenehmen Support. Denn die Acht spielt eine tragende Rolle beim Newcomer; sowohl funktionell als auch in Sachen Design.

Jeder, der schon einmal eine Verletzung am Sprunggelenk hatte, weiß, dass die Bandage zur Stabilisierung am Knöchel in Form einer Acht angelegt wird. Und genau diese 8-Support-Bandage ist integrierter Bestandteil fast aller EIGHTSOX.

Die Acht bewährt darüber hinaus als sinnvolle Form für die Polsterung von Knöchel und Ferse sowie für eine effektive Belüftung. Je nach Einsatzzweck und Zielgruppe setzt EIGHTSOX diese Konstruktionen für seine hochwertigen Sportsocken mit Rechts-Links-Fußbett ein. LOWA bietet mit EIGHTSOX äußerst komfortable Sportsocken mit viel Funktion, die man auch gerne jeden Tag trägt.

