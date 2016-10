28. NATO-Schachmeisterschaft 2017 – Schachsportler für das Team der Bundeswehr gesucht!

Schachfreunde in den NATO-Mitgliedsstaaten können sich schon bald wieder auf ein besonderes schachsportliches Ereignis freuen. In der Zeit vom 27. bis 31. März 2017 wird zum 28. Mal die NATO-Schachmeisterschaft ausgetragen. Veranstalter des NATO-weiten Turniers sind die ungarischen Streitkräfte. Die Zusammenstellung der Bundeswehrmannschaft wurde auch in diesem Jahr wieder der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. (KAS) übertragen. Die einzelnen Mannschaften der teilnehmenden Nationen bestehen jeweils aus 6 Mitgliedern.

Dauer des Turniers: 27. bis 31. März 2017 Abstellungszeitraum: 26. März bis 01. April 2017 (voraussichtlich) Teilnahmegebühr: 75,00 € (inkl. An-/Abreise, Unterkunft, Verpflegung und Startgeld) Teilnehmerkreis: Aktive Soldatinnen/Soldaten und Zivilbedienstete der Bundeswehr Teilnahmevorrausetzung: Sonderurlaub kann nach Maßgabe des Disziplinarvorgesetzten auf Grundlage des Erlasses BMVg-Fü S I 5 – Az 32-12-01 vom 05.03.2009 für Soldatinnen und Soldaten gewährt werden. Im Hinblick auf Abfindungen sind die Bestimmungen des Abschnitt 4, insbesondere der Nr. 4.2 ff., zu beachten.

Interessierte Soldatinnen/Soldaten und Zivilbedienstete der Bundeswehr, die Deutschland bei der 28. NATO-Schachmeisterschaft vertreten wollen, können sich per E-Mail bei Betreuung@KAS-Soldatenbetreuung.de anmelden.

Folgende Angaben werden bei der Anmeldung benötigt:

Vor- und Zuname

Dienstgrad/Amtsbezeichnung

Ende der Dienstzeit

Personenkennziffer

dienstliche und private Anschrift

dienstliche und private Telefonnummer

Nachweis der schachsportlichen Qualifikation (Verein, Landesverband, Spielklasse etc.)

Elo-Zahl bzw. Deutsche Wertungszahl (DWZ).

Anmeldeschluss: 12. Dezember 2016

Im Anschluss erfolgt kurzfristig die Aufstellung und Nominierung der deutschen Mannschaft. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen die Service-Hotline der KAS unter 0228 / 988 62 18 zur Verfügung.

Also: KAS – mit uns fängt Deine Freizeit an! www.KAS-Soldatenbetreuung.de