Da hat man was am Hals!　

Die innovativen Funktionstücher von P.A.C. verkehren die Redensart ins Positive. Denn mit den Multitalenten schlägt der Sportler gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

So ist beispielsweise das H2O Waterresistant nicht nur ein atmungsaktiver Wärmer. Neben Wind hält das Kleidungsstück aus Mikrofaser auch Regen und feuchte Luft vom Läufer oder Mountainbiker fern, um nur zwei der unzähligen Einsatzbereiche zu benennen. Nahtlos schmiegt es sich an die empfindliche Hals- und Gesichtshaut, ist so sehr angenehm zu tragen. Keine Angst vorm Schwitzen, denn die Thermoregulation befördert den Schweiß vom Träger weg. Zusätzlich ist das Teil geruchshemmend. P.A.C. – ein deutscher Hersteller – bietet die cool aussehenden Halstücher in vielen modernen Designs an. Ab einer Anzahl von 25 Stück bedruckt das Unternehmen Ihre Produkte sogar nach den Vorgaben seiner Kunden. Die Form des H2O erlaubt ausserdem zahlreiche Variationen des Tragens. So ist es egal, ob man die klassische Variante als Halstuch wählt, oder es zur Kappe oder „Piratentuch“ auf dem Kopf trägt. Was alles möglich ist, verrät die Webseite www.pac-original.de. Hier finden sich viele hilfreiche und pfiffige Ideen rund um den Sport.