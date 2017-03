Biken mit P.A.C.

Multifunktionstücher gibt es etliche auf dem Markt und die universellen Kleidungsstücke werden von Sportlern aller Art gern gekauft und getragen. Entgegen normalen Multifunktionstüchern anderer Hersteller, überzeugt das in Deutschland hergestellte P.A.C. mit einem echten Mehrwert. Denn es macht seinem Namen alle Ehre und hält beispielsweise einem Mountainbiker tatsächlich buchstäblich den (Fahrt-) Wind vom Hals. Nahtlos schmiegt es sich an die empfind­liche Hals- und Gesichtshaut, ist so sehr angenehm zu tragen. Keine Angst vorm Schwitzen, denn das Multifunk­tionstuch ist thermoregulierend durch die Verwendung einer sehr dünnen Mikrofaser. Durch ein spezielles Strickverfahren in Verbindung mit der veredelten Mikrofaser nimmt das Tuch Schweiß und Feuchtigkeit gut auf und gibt sie direkt wieder an die Umgebung ab. Zusätzlich ist das Multifunktionstuch antibakteriell und damit auch geruchshemmend. Das beste Argument nicht nur für den Fahrradfahrer ist, dass herkömmliche Halstücher, aber auch etliche Konkurrenzmodelle sich bei Regenfahrten schnell voll saugen und dann klamm im Nacken kleben. Nicht so das wasserabweisende Multifunktionstuch H2O von P.A.C. Es kann gerade bei schlechterem Wetter überzeugen. Dank der nahtlosen Verarbeitung ist das Tuch perfekt zum Tragen unter einem Helm geeignet – ganz ohne störende Druckstellen.

Die Füße: Wichtig beim Biken

Doch nicht nur am Hals hat man es gerne angenehm. Das Klima der Füße ist auf dem Rad ganz besonders wichtig. Daher sollte man bei der Auswahl der Fußbekleidung sehr wählerisch sein. Socken die sich zum Laufen oder Trekking eignen, funktionieren auf dem Bike nicht unbedingt gut. Die „guten alten“ Tennissocken scheiden ohnehin völlig aus, sind nicht vergleichbar mit den modernen, für das Biken gefertigte Modelle. P.A.C. stellt daher Damen wie Herren jeweils unter anderem den BK 1.0 Bike Footie Zip zur Verfügung. Bei diesen speziellen Biker-Socken sorgt die moderne Silver Cool-Technologie für eine einzigartige Hygiene- und Frische-Wirkung sowie antibakteriellen Schutz. Zur Vermeidung von unangenehmen Druckstellen und zur Druckentlastung weist das Kleidungsstück eine Verstärkung auf dem Fußrücken auf. Je Paar sind die Socken je nach Ausführung anatomisch auf Damen- und Herrenfuß abgestimmt und unterscheiden sich in linkem und rechtem Socken. Ein verlängerter Zip an der Achillessehne wirkt gegen Reibung und Blasenbildung. Unterstützt wird dieser Effekt zusätzlich durch die Cell Tech-Technologie für eine verbesserte Dämpfung im Fußbereich. Angenehm und natürlich liegt das Material auf der Haut. Weder unangenehme Nähte noch Druckstellen machten sich auch bei den längsten Touren oder Tragepassagen bemerkbar.

Eine tolle Idee

P.A.C. bietet die cool aussehenden Multifunktionstücher in vielen modernen Designs an. Ab einer Anzahl von 25 Stück bedruckt das Unternehmen seine Produkte sogar nach den Vorgaben der Kunden. Eine tolle Sache für Firmen zur Kundenbindung. Aber auch Vereine zeigen durch ihre Logos, das die Mitglieder zusammengehören. Ebenso eine tolle Idee für Kompanien, Züge oder die Sportneigungsgruppe am Standort.

Was alles möglich ist, verrät die Webseite www.pac-original.de